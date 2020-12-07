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    الفنانة المصرية شريهان

    في ذكرى ميلادها... حقيقة ارتباط شريهان بنجل حسني مبارك

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    احتفل محبو الفنانة المصرية، شريهان، بعيد ميلادها الـ56، أمس الأحد، التي تعد أشهر من قدمت الاستعراضات وفوازير شهر رمضان في العالم العربي، كما رافق حياتها العديد من الألغاز.

    ومن أبرز الشائعات التي طاردت شريهان علاقة جمعت بينها وبين نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والتي انتشرت بصورة كبيرة عقب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، في مصر، خاصة بعد تواجد شريهان في ميدان التحرير وقتها لمساندة الثورة.

    الفنانة المصرية شريهان
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
    شريهان تتحدث عن طفولتها وتكشف: لم أكن أستطيع الاعتماد على نفسي
    وأضافت تلك المزاعم أن شريهان كانت تنوي الزواج من علاء مبارك، ولكن "دبرت أسرة الرئيس الراحل لها محاولة قتل بإلقائها من الطابق السابع".

    وفي عام 2011، نفى مدير مكتب شريهان، جمال أنور، تلك الشائعة، وأكد في تصريحات لموقع "إم بي سي" أن ما نُشر حول علاقة جمعت بين شريهان وعلاء مبارك، ووجود مشروع سابق لارتباطهما، هو أمر غير صحيح على الإطلاق، بحسب موقع "في الفن".

    وتابع: "قرأت تقارير ادعت نية شريهان الزواج من علاء مبارك، وأن أسرة الرئيس السابق دبرت لها محاولة قتل عن طريق إلقائها من الطابق السابع".

    وأضاف موضحا أن الأزمة الصحية التي مرت بها شريهان بإصابتها بكسر في العمود الفقري، كانت بعد تعرضها لحادث سير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وليس حادث سقوط من الدور السابع كما يدعي بعضهم.

    ونعت شريهان الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "إنَّا للهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ" في وفاة الرئيس المصري ‎محمد حسني مبارك ‎.. البقاء لله".

    كما كشفت بوابة "أخبار اليوم" المصرية أن الصداقة الوطيدة التي جمعت بين الفنانة والمنتجة، إسعاد يونس، وشريهان ساءت وانقطعت لسنوات بعد زواج الأخيرة من زوج الأولى، علاء الخواجة.

    وعادت الصداقة بين الفنانتين بعد إصابة شريهان بالسرطان، وقررت إسعاد يونس مساندتها في مرضها، ومازالت العلاقة بينهما طيبة وتتسم بالود والمحبة.

    يشار إلى أن شريهان تبرعت، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بالفستان الذي ارتدته في أول فوازير لها "ألف ليلة وليلة" في عام 1987، لدعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس/ آب، وذلك في مزاد لدار "سوذبيز".

    والفستان من تصميم السعودي عدنان أكبر، ومصنوع من الحرير الباذخ، وتقدر قيمته بـ33 ألف دولار أمريكي.

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, مصر, علاء مبارك, حسني مبارك, شريهان
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