زينة تحرج مذيعا في قناة إماراتية بسبب أسئلة عن توأمها... فيديو

أحرجت الفنانة المصرية، زينة، مذيعا في قناة إماراتية، بعدما وجه أسئلة لها بشأن توأمها من الفنان المصري، أحمد عز.

وعندما سألها على هامش حفل توزيع جوائز في العاصمة المصرية القاهرة: "أبناؤك ما أخبارهم"، ردت عليه بابتسامة خفيفة، وقالت له: "لمذا أخبرك عنهم، من تكون".

ثم طرح المذيع سؤالا آخر على الممثلة المصرية حول إن كانت ستعترض على دخول أبنائها مجال التمثيل في حال رغبوا في هذا، لتحرجه زينة مرة أخرى، قائلة: "هل ستضمن أن تعيش وقتها، ثم هم رجال ويفعلوا ما يرغبونه".

بعدها عاد المذيع ليسأل زينة إن كان لتوأمها مواهب بعيدا عن الفن، فترد عليه: "اتركهما في حالهما، هل تريد أن يتعرضوا للحسد".

من ناحية أخرى، طلبت محكمة أسرة مدينة نصر، من دفاع زينة، السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التحري عن دخل الفنان أحمد عز، في الدعوى الجديدة التي أقامتها ضده، وتطالب فيها بزيادة "نفقة تؤأمها"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وفي وقت سابق، قضت محكمة مصرية، بإلزام الممثل المصري، أحمد عز، بدفع مبلغ 41 ألف جنيه إسترليني (50 ألف و608 دولار أمريكي)، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم الفنانة زينة.

وتشمل تلك المصاريف عن العامين الدراسين (2018-2019)، و(2019-2020)، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

كما جاء في قرار محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 42 ألف و350 جنيه مصري قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وكذلك التكفل بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، قدم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ممتلكات وأعمال الفنان أحمد عز الأخيرة وأجورها.

وذكر الموقع أن "التحريات أفادت بحصوله على أجر 4 مليون على فيلم "الممر" ومقابل حملة شركة "we" للاتصالات 21 مليون و500 ألف جنيه وفيلمي "أولاد رزق" الجزء الأول والثاني 10 ملايين جنيها، ومسلسل أبو عمر المصري 12 مليون جنيها، وقام الفنان عز بعمل مسرحية بالسعودية مقابل أجر مليون دولار".

وكانت المحكمة قد حكمت، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافا طلب فيه تخفيض مبلغ النفقة.

يذكر أن آخر ما قدمته زينة كان مسلسل "جمع سالم"، في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.