إليسا وهيفاء وفنانون لبنانيون ينعون الملحن والمنتج جان صليبا بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الفني اللبناني لوفاة الملحن والمنتج جان صليبا، مساء الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت المغنية إليسا على حسابها في تويتر، "قلبي محروق محروق محروق.. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شيء".

وأكملت، "ما في أبشع من هالخبر.. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم.. الله يرحمك يا صديقي".

قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي pic.twitter.com/Pqa0yxh57m — Elissa (@elissakh) December 7, 2020

كما نعاه عدد من المغنين منهم نانسي عجرم، هيفاء وهبي، وليد توفيق، زين العمر، وهشام الحاج، عامر زيان، وفادي حرب وكذلك الملحن طارق أبو جودة.

الله يرحمك #جان_صليبا ويصبّر عيلتك 💔 خبر محزن جداً! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) December 7, 2020

وكان الراحل قد دخل إلى المستشفى في نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن تعلن زوجته مايا صليبا في مداخلة تلفزيونية تدهور حالته، وتطلب من كل محبيه وأصدقائه الدعاء له بالشفاء.

لحن صليبا للعديد من النجوم اللبنانيين أمثال فضل شاكر، عاصي الحلاني، وائل جسار، وديع مراد، كارول صقر، لورا خليل.

تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 7, 2020

وأسس شركته الخاصة للإنتاج في 1997 التي تعاون من خلالها مع إليسا وهيفاء وهبي وأمل حجازي ومريم فارس.