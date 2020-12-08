صابرين تبكي في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس "كورونا"... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، صابرين، تفاصيل إصابتها بفيروس "كورونا"، وكيف انتقلت لها العدوى، مؤكدة إصابة أسرتها بالكامل بالمرض، عدا والدتها حتى الآن.

وقالت الفنانة صابرين، في أول تعليق لها بعد إعلان إصابتها بكورونا المستجد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى، إن "الفيروس له خضة كبيرة جدا، ولكنه في الحقيقة دور برد، إنما خطورته في إنه مبقاش بأعراض، وده اللي أنا بحذر منه كل شعوب الدنيا".

وتابعت صابرين أنه "انتقل لها عن طريق شقيقها وزوجته، ثم انتقلت إلى زوجها ونجلها نور"، نافية أن تكون أُصيبت نتيجة مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، مستكملة: "المهرجان بعيد تماما عن إصابتي، ده أنا حتى كنت بحط كحول لكل النجوم اللي جنبي".

وأضافت باكية: "كورونا جاتلنا من غير أعراض، ولولا فقدان حاسة الشم مكناش عرفنا، أنا لحد امبارح مكنش عندي أعراض، لكن ظهر عليّا بالليل صداع وزوري ووجع في جسمي، وربنا يستر على ماما، وأبوس إيديكم خلوا بالكم لازم تتبعوا الإجراءات الاحترازية، كفاية إني وأولادي في بيت واحد ومش عارفين نشوف بعض".

وكانت صابرين، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت في منشور لها: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة صابرين كان مسلسل "ليالينا 80" والذي عُرض في رمضان الماضي، مع النجوم: خالد الصاوي، إياد نصار، وغادة عادل.