حدائق إماراتية في موسوعة غينيس... فيديو

دخلت حدائق في الإمارات موسوعة "غينيس" أكثر من مرة، وبالتزامن مع اليوم الوطني الإماراتي، الذي تم الاحتفال به الأسبوع الماضي.

نشر "HiaTV" وهو منصة رسمية لـ"نمط الحياة العربي الفاخر ومنصة الفيديو الترفيهية المتميزة في عالم الرفاهية والترفيه في مكان واحد" تغريدة على موقع تويتر، مرفقة بفيديو، كتب فيها:

حدائق إماراتية في موسوعة "غينيس"" أكثر من مرة بأكثر من حديقة pic.twitter.com/ILQAcZthVD — HiaTV (@HiaTv) December 4, 2020

"دخلت حدائق في الإمارات موسوعة "غينيس" أكثر من مرة، وبالتزامن مع اليوم الوطني الإماراتي، نأخذك في جولة لهذه الحدائق ولا يفوتك زيارتها والاستمتاع بعروض هذه الحدائق خلال أيام الاحتفالات".

وقد تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا الفيديو ولاقى تفاعلا واسعا.

الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة احتفلت، يوم الأربعاء الماضي، بعيدها الوطني التاسع والأربعين أو كما يسمى عيد الاتحاد، ذكرى تأسيس واتحاد الإمارات العربية.

اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.