"ماعملتش حاجة حرام"... درة تكشف للمرة الأولى سبب بكائها في حفل زفافها

كشفت الفنانة التونسية، درة، سبب بكائها في حفل زفافها على المهندس هاني سعد أثناء رقصهما على أغنية رومانسية.

وقالت درة، خلال مداخلتها مع إذاعة "موازييك" التونسية، إنها تذكرت في هذه اللحظة والدها المتوفي ووالدتها التي لم تتمكن من حضور زفافها بسبب حالتها الصحية، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاة فاطمة المسدي النائب السابق بمجلس نواب الشعب التونسي، بسبب هجومها عليها واعتبارها مخالفة للقانون التونسي.

وأضافت درة، أنها "لم تكن زوجة ثانية لرجل الأعمال المصري هاني سعد"، مضيفة: "لم أخالف القانون.. وماعملتش حاجة حرام". كما أشارت إلى أنها "فوجئت كثيرا بالهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتة إلى أن هناك أطرافاً هدفها بث الشائعات وحسب.

يذكر أن درة احتفلت مؤخراً بزفافها على المهندس المعماري هاني سعد في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين. وعرض مؤخراً لدرة الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، بعنوان "أول السطر" تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.