"وعد مش هنغلط تاني "... ريهام سعيد تعتذر إلى جمهورها

قدمت الإعلامية، ريهام سعيد، اعتذار إلى جمهورها، بعد الحلقة السابقة من برنامج "صبايا الخير"، والتي تسببت في إيقاف البرنامج مجددا.

ونشرت ريهام سعيد، صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت: "علي قد ما زعلت إني اتهاجمت واتجرحت كتير، فرحت أوي إن ناس كتير بقت رحيمه بالحيوانات، أنا بعتذر علي أي مشهد فيه إساءة لأي حد، وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان".

وأضافت: "بعتذر إني تسببت في أذى لأي ابن حد فيكوا، لكن لازم تكونوا متأكدين إني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة ١٨ سنة، وأكيد مش محتاجه أي شهره ولا مشاهدة، الهدف الوحيد هو تقديم محتوي محترم صادق و مفيد".

أوضحت ريهام سعيد: "كنت عايزه الحلقة تسلط الضوء علي مهمه الصيد اللي موجوده في كل أنحاء العالم بمميزاتها وعيوبها، حبيت أقدم الحقيقه، وأزود معلومة جديدة، هي دي نيتي بس، أي اتهامات أنا هرد عليها الحلقه الجايه، لكن المهم دلوقت إن محدش يزعل مني، لأن أكيد كل إلي اتقال ده مش حقيقه. أنا عايزه أعيش في سلام وكفايه مشاكل. نفسي إلي بيهاجموا وعمرهم ما اتفرجوا علي البرنامج يبتدوا يتابعوا، يمكن تشوفوا أد إيه بنتعب، وأد إيه حريصين إن إحنا نقدم أحسن حاجه، أنا أسفه مره تانيه، والمره إلي جايه هحط في الاعتبار إن ساعات الحقيقه ممكن تجرح. وعد مش هانغلط تاني".

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وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، طالبت الإعلامية ريهام سعيد بالاعتذار من الجمهور بعد حلقة "صيد الثعالب" قبل الموافقة على إعادة بث برنامج "صبايا الخير".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في وقت سابق وقف برنامج "صبايا الخير" الذي يبث على قناة "النهار"، إثر أزمة حلقة صيد الحيوانات، لحين انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد وكذلك الممثل القانوني للقناة، بشأن الحلقة التي عرضت الأسبوع الماضي.

وأثارت ريهام سعيد، غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والتي تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.