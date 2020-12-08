الهيكل الغامض يظهر في إسبانيا...صورة

أشارت تقارير إعلامية إلى ظهور الجسم المعدني الغريب الذي لوحظ وجوده في الآونة الأخيرة في عدد من البلدان، بالقرب من أطلال قديمة لكنيسة في إسبانيا.

عثر على الهيكل المعدني البالغ طوله 3 أمتار بالقرب من أنقاض كنيسة سانتياغو خارج أييلون في سيغوفيا، بحسب التقارير.

وهو يشبه لحد كبير الجسم الذي عثر عليه في عدد من البلدان ومن ثم اختفى.

La fiebre del monolito llega a España: localizan uno en unas ruinas en Ayllón. Será esto por culpa de UP y Pablo Iglesias 🤔

Pronto nos lo dirá la derecha socialdemócrata y moderada pic.twitter.com/8HsFQ6hOiT — Daniel Luca (@DanielL83412758) December 7, 2020

أفادت العديد من وسائل الإعلام أن مدينة أيلون وجهت نداء إلى السكان ومن المناطق المجاورة بالامتناع عن زيارة الهيكل بسبب موقعه على الآثار القديمة.

ومع ذلك، نفت رئيسة البلدية ماريا خيسوس سانزاس أن يكون المجلس قد أصدر مثل هذا الإخطار، وفقًا لصحيفة El Adelantado، التي نقلت عنها قولها إنه ربما يكون مزحة من أحد الجيران.

وقالت في منشور لها إنها زارت الهيكل المعدني، واصفة إياه بالبدائي، ومصنوع من ثلاث صفائح معدنية، والتي انهارت عدة مرات، بحسب ما نقل موقع newsweek.