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    أوبر تكسي

    بعد الحادث المميت... أوبر تبيع سياراتها ذاتية القيادة إلى شركة "أورورا"

    © REUTERS / Aaron Josefczyk
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    باعت شركة "أوبر" لخدمات النقل، أمس الاثنين، قطاعها الخاص بتطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة "أوبر أدفانسد تكنولوجيز غروب" إلى شركة "أورورا".

    وسوف تستحوذ "أوبر" في صفقتها مع "أورورا" على حصة 26% من الأخيرة، كما ستستثمر 400 مليون دولار في الشركة الناشئة، التي تصنع برمجيات للمركبات ذاتية القيادة، وتدرج شركة "أمازون" بين مستثمريها، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    كما يندرج ضمن بنود الصفقة إبرام شراكة إستراتيجية لنشر سيارات ذاتية القيادة مدعومة من "أورورا" على تطبيق "أوبر" على الهواتف الذكية.

    وعلقت شركة "أورورا" على صفقتها مع "أوبر" عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نحن سعداء بإعلان الصفقة الأكثر أهمية في صناعة السيارات ذاتية القيادة: استحوذنا على أوبر أدفانسد تكنولوجيز جروب. يمكننا معا تسريع مهمتنا لتوفير مزايا تكنولوجيا القيادة الذاتية بطريقة آمنة وسريعة وواسعة النطاق".

    من المتوقع أن تنتهي صفقة "أوبر" و"أورورا" في الربع الأول من عام 2021، وفقا لمتحدث باسم الأخيرة.

    أوبر تكسي
    © REUTERS / Aaron Josefczyk
    "بعد حادث مميت... أوبر" توقف إحدى خدماتها
    وبتلك الصفقة مع "أورورا" تنهي شركة "أوبر" 5 سنوات من تطوير المركبات ذاتية القيادة، التي شابتها دعاوى قضائية وحادث مميت.

    وكانت "أوبر" بدأت في مشروع السيارات ذاتية القيادة في عام 2015 في بيتسبرغ، لاعتقادها أن تطوير السيارات ذاتية القيادة أمر ضروري للاستمرار في المنافسة بالسوق، نظرا لأن السيارات ذاتية القيادة قد تجعل المركبات التي يقودها الإنسان باهظة الثمن.

    وتتوقع "أوبر"، التي خفضت 25% من موظفيها خلال وباء "كورونا" المستجد، أن تخفض صفقتها مع شركة "أورورا" تكاليفها، وتسهم في خطتها لتكون مربحة، باستثناء بعض التكاليف التي ستنفقها في عام 2021.

    وتأتي صفقة "أوبر" مع شركة "أورورا" بعد الحادث المميت الذي وقع في عام 2018، عندما اصطدمت سيارتها ذاتية القيادة التجريبية في ولاية أريزونا الأمريكية بامراة على الطريق وقتلتها، لتصبح الوفاة هي أول حالة وفاة ناجمة عن سيارة ذاتية القيادة.

    وأعلنت "أوبر" بعد الحادث، إنها أوقفت اختبارات سياراتها ذاتية القيادة، في 4 مدن أمريكية، وهي تمب، وسان فرانسيسكو، وبتسبرغ، وتورونتو.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, أوبر
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