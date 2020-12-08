وسائل إعلام تكشف للمرة الأولى سبب رفض شريهان العودة للتمثيل

وقال مجلة "لها"، إن "شريهان ترفض العودة إلى التمثيل مجددا بسبب خشيتها من العودة، وعدم قدرتها على حصد نفس الإعجاب الذي حصدته في شبابها، خاصة أنها تعدت الـ55 عاماً، والمؤكد أن قدرتها على الاستعراض برشاقة لن تكون مثل السابق".

وأضافت المجلة أن السبب ربما أيضا لعدم "فقد الفنانة شريهان الصورة الذهنية عند جمهورها الذي يعتبرها نجمة الاستعراض الأولى في الفن المصري، وهو اللقب الذي تخشى من ضياعه".

وكانت أنباء قد ترددت عن عودة شريهان إلى الشاشة بعد غياب امتد لسنوات، لأسباب صحية، وقد عانت في أواخر الثمانينيات، من الإصابة بشلل بسبب تعرضها لحادث على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعد اصطدام سيارتها بسيارة أخرى.

ونقلت شريهان على الفور إلى مستشفى في الإسكندرية، ولكن بسبب حالتها الحرجة وإصابتها بكسر في العمود الفقري والحوض سافرت على متن طائرة خاصة إلى باريس.

وبعدما نجت شريهان من الحادث تعرضت لأزمة صحية جديدة، حيث أصيبت عام 2002 بسرطان في الغدد اللعابية، وخضعت لعملية جراحية في باريس، ثم خضعت لعدد قياسي من عمليات التجميل لإصلاح ما أفسده السرطان في وجهها.