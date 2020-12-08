سيرين عبد النور تصاب برعب بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها... فيديو

ونفذ الرداد مقلبا في سيرين عبد النور بإشهار مسدس في وجهها بطريقة مفاجئة باستديوهات محطة "إم بي سي" بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وشاركت سيرين عبد النور مقلب حسن الرداد معها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت لمتابعيها: "شوفوا ماذا فعل بي".
View this post on Instagram
والتقت سيرين عبد النور بحسن الرداد ضمن تعاونهما سويا في تصوير برنامج مسابقات جديد يحمل اسم "أنت مين"، وهو النسخة العربية من برنامج كوري يحمل اسم "ذا ماسك سينغر"، القائمة فكرته الأساسية على الكشف عن هوية الفنان الذي يقدم استعراض على المسرح وهو متنكر بزي غريب يخفي ملامحه الأصلية.
View this post on Instagram
وتشارك سيرين عبد النور وحسن الرداد في لجنة تحقيق البرنامج للكشف عن هوية الفنان المتخفي، إلى جانب الفنانين قصي الخولي ومهند الحمدي، ومن المقرر عرض البرنامج ابتداء من 9 يناير/ كانون الثاني المقبل على شاشة "إم بي سي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)