سيرين عبد النور تصاب برعب بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها... فيديو

أصيبت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، برعب بسبب ما فعله الفنان المصري، حسن الرداد، معها.

ونفذ الرداد مقلبا في سيرين عبد النور بإشهار مسدس في وجهها بطريقة مفاجئة باستديوهات محطة "إم بي سي" بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشاركت سيرين عبد النور مقلب حسن الرداد معها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت لمتابعيها: "شوفوا ماذا فعل بي".

View this post on Instagram A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)

والتقت سيرين عبد النور بحسن الرداد ضمن تعاونهما سويا في تصوير برنامج مسابقات جديد يحمل اسم "أنت مين"، وهو النسخة العربية من برنامج كوري يحمل اسم "ذا ماسك سينغر"، القائمة فكرته الأساسية على الكشف عن هوية الفنان الذي يقدم استعراض على المسرح وهو متنكر بزي غريب يخفي ملامحه الأصلية.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer (@maskedsingerfox)

وتشارك سيرين عبد النور وحسن الرداد في لجنة تحقيق البرنامج للكشف عن هوية الفنان المتخفي، إلى جانب الفنانين قصي الخولي ومهند الحمدي، ومن المقرر عرض البرنامج ابتداء من 9 يناير/ كانون الثاني المقبل على شاشة "إم بي سي".