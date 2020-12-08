"صورة تفطر القلب"... مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها إثر حادث سير في لبنان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، أخيرا، صورة تحكي قصة مأساوية، حيث تظهر مسعفا يضم طفلة تبلغ من العمر عامين في سيارة الإسعاف، بعد وفاة والديها بحادث سير مساء السبت.

ونشرت جمعية "يازا" التي تنشط في مجال التوعية بالسلامة المرورية الصورة، مع تعليق جاء فيه:

"صورة تدمع لها العين.. مسعف الصليب الأحمر يحضن الطفلة التي فقدت أهلها بحادث سير مأساوي ليل أمس. اليازا تتمنى من أهل الخير نجدة هذه الطفلة، وتطالب المجتمع مواجهة أسباب الموت على الطرق".

صورة تدمع لها العين...مسعف الصليب الاحمر يحضن الطفلة التي فقدت اهلها بحادث سير ماساوي ليل امس....اليازا تتمنى من اهل الخير نجدة هذه الطفلة وتطالب المجتمع مواجهة اسباب الموت على الطرق pic.twitter.com/KtxxOjrbj7 — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) December 6, 2020

ومن جهتها، أوضحت عدة مواقع إخبارية محلية أن الحادث وقع على أوتوستراد الأسد باتجاه الجنوب ما بين سيارة من نوع كيا وسيارة من نوع تويوتا. وقد استقرت سيارة الكيا على التويوتا، ما أدى إلى وفاة الأب (ويدعى حسن الماس زنجي) والأم (نهى حجار) وبقاء الطفلة على قيد الحياة بعد أن حمتها والدتها بجسدها، كما أدى الحادث إلى سقوط جريح آخر.

نالت تعاطفاً واسعاً.. تداول مستخدمو السوشيال ميديا صورة لطفلة لبنانية (عامان) يحملها مسعف من الصليب الأحمر، بعد أن فقدت والديها في حادث سير، وتبين أن جثة والدتها أنقذتها من الموت باحتوائها فور وقوع الحادث المروع#لبنان #حول_العالم #حوادث pic.twitter.com/a8hXI8aPSm — 24.ae | منوعات (@24Entertain) December 6, 2020

يذكر أن عدة مستخدمين علقوا على الصورة المنتشرة، مؤكدين أنهم من أقارب الطفلة، وأن عائلتها الكبرى تهتم بها، وأنها ليست بحاجة لدعم مادي، وقد انتشرت عدة صور للحادث المروع وللوالدين مع طفلتهما.