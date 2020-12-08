العراق... ملعب دولي يعود لاستضافة المباريات بعد توقف طويل

صرحت وزارة الشباب والرياضة العراقية، إن ملعب "الشعب" الدولي مستعد لاستضافة المباريات.

وحسب "السومرية نيوز" فقد توقف الملعب عن استضافة المباريات لإجراء أعمال صيانة.

وبسبب توقف الملعب عن العمل لفترة طويلة، كانت فرق الزوراء والقوة الجوية والشرطة والطلبة قد انتقلت للعب في كربلاء.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن المعب الدولي أصبح جاهزا للمباريات.

ويستضيف ملعب "الشعب" الدولي مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي فريقا القاسم والقوة الجوية مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز العراقي.