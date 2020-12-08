بعد شهر من زواجها... درة ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى... صور

قررت الفنانة التونسية، درة، ارتداء فستان الزفاف مرة أخرى، بعد مرور شهر على زواجها.

وارتدت درة في جلسة تصوير فوتوغرافية فستان زفاف تصميمه يعود للتراث الفلسطيني، لدعم القضية الفلسطينية.

وأعربت مصممة الفستان الفلسطينية، نيفين القاضي، عن سعادتها به، وأكدت أنه كان لديها حلم هو "تقديم القضية الفلسطينية وإظهار هويتنا وتراثنا في فستان، لأنه يمثل هوية الشعب الذي يحارب بشتى الطرق، والإبداع والنجاح، أيضا سلاح أقوى من البندقية، والحفاظ على هويتنا وتراثنا من أهم الأسلحة، والفستان تم الحفاظ فيه على كل تفصيله قديمة للتراث".

وتابعت نيفين القاضي أنه تم المزج في الفستان بين استخدام القماش التراثي، وكذلك الموضة الحديثة، وأشارت إلى أن الفنانة درة قدمته في جلسة تصوير بشكل جميل.

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وأشارت إلى أنها "لن تجد أفضل من أيقونة كبيرة مثل درة لارتداء الفستان".

وخضعت درة لجلسة التصوير بفستان الزفاف الفلسطيني في إمارة دبي الخليجية، لصالح النسخة العربية من مجلة "هاربر بازار".

يذكر أن درة احتفلت في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بزفافها على المهندس المعماري هاني سعد في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين. وعرض مؤخراً لدرة الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، بعنوان "أول السطر" تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.