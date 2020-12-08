جورج وسوف يثير حيرة جمهوره بتغريدة

أثار الفنان السوري، جورج وسوف، حيرة جمهوره ومتابعيه، بأحدث تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واكتفى وسوف بكتابة "صاحي الليل" في صيغة سؤال.

صاحي الليل؟ — Georges Wassouf (@wassouf) December 5, 2020

وبحسب تقارير مصرية، فإن جورج وسوف لم يوضح ما إذا كان "صاحي الليل" هو اسم أغنية جديدة أو عنوان أحدث ألبوماته، فيما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الاسم يتعلق بأغنية جديدة باللهجة المصرية، يستعد وسوف لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهي كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج وانتاج الفنان اللبناني، جاد شويري، في ثاني تعاون بينهما بعد أغنيتهما "ملكة جمال الروح"، التي طرحت قبل عامين.

وما يؤكد على قرب جورج وسوف من طرح عمل فني جديد هو مشاركته، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة جديدة له، وأرفق معها كلمات هي: "يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة... قريبا".

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وسيغني جورج وسوف في الأغنية باللهجة المصرية، وهي كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج وإنتاج اللبناني، جاد شويري، في ثاني تعاون فني بينهما بعد أغنية "ملكة جمال الروح"، التي طرحت قبل عامين.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير لبنانية، الأسبوع الماضي، أن جورج وسوف سيختتم عام 2020، بلقاء تلفزيوني سيذاع في ليلة رأس السنة.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن حلقة جورج وسوف ستكون استثنائية، وتحمل الكثير من المفاجآت.

ووفقا لمصادر، فقد قام الإعلامي اللبناني هشام حداد، بإجراء المقابلة مع المطرب الشهير بـ"سلطان الطرب" لصالح فضائية "لنا"، والذي قدم خصيصا من مدينة حمص السورية حيث يقيم في الفترة الأخيرة في العاصمة اللبنانية بيروت بصحبة فرقته الموسيقية لتصوير اللقاء.

وفي الحلقة، تحدث جورج وسوف عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما سيكشف أسرارا عن زواجه الثاني من ندى زيدان، التي انفصل عنها، كما سيتحدث عن ابنتهما عيون، البالغة من العمر 4 سنوات.

وسيتطرق جورج وسوف كذلك في اللقاء التلفزيوني إلى الوضع في العالم العربي ومشاريعه الفنية الجديدة في عام 2021.

وكان الموت قد فجع جورج وسوف أخيرا بوفاة صديقه، الموزع الموسيقي المصري طارق عاكف.

ونعى وسوف طارق عاكف عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف. شو بدي احكي عن حزني، إذا حدا ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك".

وطالت جورج وسوف في 2020 العديد من شائعات المرض والوفاة.