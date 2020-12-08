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    بقيمة 549 دولارا... "أبل" تعلن عن أول إصدار لسماعات "إيربودز ماكس"

    © REUTERS / EDGAR SU
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    أعلنت "أبل"، اليوم الثلاثاء، عن إصدار "إيربودز ماكس" وهي سماعات رأس لاسلكية مبتكرة تقدم روعة تجربة "إيربودز" في تصميم يغطي الأذنين "إيربودز ستوديو" مع صوت عالي الدقة.

    وتجمع "إيربودز ماكس" بين تصميم صوتي خاص، وشرائح H1، وبرامج متطورة لتشغيل الصوت الحسابي، لينعم مستخدموها بتجربة استماع لا مثيل لها مع الموازنة الصوتية المتكيّفة وميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت وميزة الصوت المكاني.

    تكلفة السماعة تبلغ بحسب بيان الشركة 549 دولارا، ويمكن الحصول عليها رسميا في الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول، ويمكن الطلب عليها مسبقا، بحسب ما ذكره موقع "تيتش رادار" المختص بأمور التكنولوجيا.

    وتأتي "إيربودز ماكس" بخمسة ألوان مبهرة هي الرمادي الفلكي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي، وتتوفر للطلب بدءاً من اليوم على أن تتوفر بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.

    شركة آبل تقدم أجهزة حاسوب ماك الجديدة، والتي يعتقد أنها ستستخدم رقائق المعالجات التي طورتها بنفسها، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 10 نوفمبر 2020
    © AFP 2020 / Brooks Kraft / Apple Inc.
    ميزة جديدة من "أبل" للتفوق على أكثر أجهزة الكمبيوتر في العالم تطورا
    قال غريغ جوسوياك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة "أبل": "تحتل "إيربودز" الصدارة ضمن سماعات الرأس الأكثر شهرة في العالم، نظراً لما تتميز به من سهولة الإعداد، وجودة الصوت المذهلة، والتصميم المميز.

    ومع"إيربودز ماكس"، نقدم روعة تجربة سماعات "إيربودز" في تصميم مذهل يغطي الأذنين مع صوت عالي الدقة.

    وبفضل ما تتميز به "إيربودز ماكس" من تصميم صوتي خاص، وشرائح H1 القوية، وبرامج متطورة، فهي قادرة على استخدام الصوت الحسابي، لتقدم لمستخدميها تجربة استماع شخصية لاسلكية لا تضاهى.

    وتتميز السماعة بتصميم صوتي خاص صُنعت جميع أجزاء "إيربودز ماكس"، بدءاً من الإطار المحيط بالرأس وصولاً إلى بطانة الأذنين، بدقة بالغة لتقدم أداء صوتياً استثنائياً يلبي احتياجات كل مستخدم.

    ويحتوي الإطار المحيط بالرأس على قماش شبكي قابل للتنفس بحيث يعمل على توزيع وزن السماعات بشكل متساوٍ والتخفيف من شدة الضغط على الرأس، وهو مصنوع من الستانلس ستيل ليوفر القوة والمرونة والراحة بما يناسب مجموعة كبيرة من أشكال الرأس وأحجامه.

    كما أن الذراعين القابلتين للتعديل حول الرأس تمتدان بسلاسة وتُثبتان بسهولة للحفاظ على المقاس المطلوب.

    كل غطاء أذن مرتبط بالإطار المحيط بالرأس من خلال آلية متطورة تعمل على موازنة وتوزيع ضغط غطاء الأذن وتتيح تدويره بشكل مستقل بحيث يتناسب مع تفاصيل رأس المستخدم.

    وتستخدم بطانة كل أذن إسفنجاً مطاطياً مصمماً خصيصاً لعزل الصوت لتثبيت محكم وعزل صوتي فعال، ويعد هذا من العوامل المهمة في توفير صوت غامر للحواس.

    أما التاج الرقمي "ديجيتال كراون" المستوحى من "آبل ووتش" فيوفر إمكانية التحكم في مستوى الصوت بكل دقة ويتيح إمكانية تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتاً، وتخطي المقاطع الصوتية، والرد على المكالمات الهاتفية أو إنهائها، وتفعيل "سيري".

    تجربة استماع لا مثيل لهاتتميز "إيربودز ماكس" بمحرك ديناميكي 40 مم من تصميم "آبل" يوفر صوتاً يغمر حواسك بطبقات الباس الغنية والعميقة والطبقات المتوسطة الدقيقة والطبقات العالية الواضحة، وهكذا يمكنك أن تسمع كل نوتة.

    كما أن هناك محرك فريد من نوعه يتألف من قطعتي مغناطيس دائريتين من معدن النيوديميوم يسمح لسماعة "إيربودز ماكس" بالحفاظ على نسبة التشويش التوافقي الكلي في مستوى أقل من 1 بالمئة عبر الطيف المسموع بأكمله، حتى عند استخدام الحد الأقصى للصوت.

    ونظراً لأن "إيربودز ماكس" مزودة بشريحةH1 من تصميم "أبل" في كل غطاء أذن، بالإضافة إلى التصميم الصوتي الخاص والبرامج المتطورة، فهي تستخدم الصوت الحسابي لتقديم تجربة استماع بأعلى جودة ممكنة. 

    ويستخدم الصوت الحسابي 10 نوى صوتية داخل الشرائح قادرة على تنفيذ 9 مليار عملية في الثانية، لتوفير تجربة استماع غير مسبوقة تشمل موازنة الصوت المتكيّفة، وميزة إلغاء الضجيج النشط، ونمط شفافية الصوت، وميزة الصوت المكاني.

    موازنة الصوت المتكيّفة

    تستخدم "إيربودز ماكس" موازنة الصوت المتكيفة لتكييف الصوت مع التثبيت المحكم لبطانة الأذن من خلال قياس إشارة الصوت التي تصل إلى المستخدم وضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة في الوقت الفعلي، لتقدم تجربة صوتية غنية لا تفوّت أدق التفاصيل.

    إلغاء الضجيج النشط

    تقدم "إيربودز ماكس" صوتاً غامراً للحواس من خلال ميزة إلغاء الضجيج النشط، ليتسنى للمستخدمين التركيز على ما يستمعون إليه.

    ويتميز كل غطاء أذن بثلاثة ميكروفونات بعكس اتجاه الأذن لاكتشاف الضوضاء المحيطة، في حين يعمل ميكروفون واحد داخل غطاء الأذن على مراقبة الصوت الذي يصل إلى أذن المستخدم.

    وباستخدام الصوت الحسابي، تتكيف ميزة إلغاء الضجيج بشكل مستمر مع ضبط مقاس السماعة وحركتها في الوقت الفعلي.

    نمط شفافية الصوت

    مع "إيربودز ماكس"، يمكن للمستخدمين التبديل إلى نمط شفافية الصوت للاستماع إلى الموسيقى مع سماع الأصوات المحيطة بهم في آن واحد، ما يضمن أن يكون كل شيء طبيعياً، بما في ذلك صوت المستخدم نفسه، في حين يتم تشغيل الصوت بصورة مثالية.

    ويمكن التبديل بين ميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت بضغطة واحدة باستخدام زر ضبط الضجيج.

    الصوت المكاني

    تستخدم "إيربودز ماكس" ميزة الصوت المكاني مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس لوضع صوت افتراضي في أي مكان، لتقدم تجربة صوتية غامرة شبيهة بتجربة السينما للمحتوى المسجل بنظام 5.

    كما تستخدم هذه الميزة الجيروسكوب ومقياس التسارع في "إيربودز برو"و"آيفون" أو "آيباد" لتتبّع حركة رأس المستخدم وجهازه ومقارنة بيانات الحركة، ثم تعيد رسم خريطة مجال الصوت ليبقى المستخدم في تناغم تام مع جهازه حتى عند تحريك رأسه.

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