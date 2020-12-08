بعد 8 سنوات من تطويرها... طرح أكثر لعبة فيديو منتظرة في 2020 "سايبر بانك 2077" الخميس

يستقبل عشاق ألعاب الفيديو بشغف طرح لعبة "Cyberpunk 2077"، يوم الخميس المواقق 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي تعد أكثر المنتظرة لعام 2020.

وطور اللعبة شركة "سي دي بروجيكت ريد"، التي استغرق الإعداد لها ما يقرب من 8 سنوات حتى الآن، وتعرضت لسلسلة من التأجيلات، لكونها تتضمن تجربة غير مسبوقة وعالية الجودة.

وتدور أحداث لعبة "Cyberpunk 2077" في أجواء مستقبلية داخل مدينة "نايت" المفتوحة للعالم الفاسد الذي تحكمه الشركات، ويقوم اللاعب فيها باستخدام أسلحة متعددة ومتطورة، كما يتاح لللاعبين نهايات متعددة في إمكانهم أن يفتحوا قفلها.

ومن مفاجآت اللعبة مشاركة الممثل الأمريكي، كيانو ريفز، في أحداث اللعبة بشخصية تدعى "جوني سيلفر هيد"، والتي يمكن لللاعبين التحكم بها في نقاط معينة من مغامرة الفيديو المثيرة.

وستتوافر لعبة "Cyberpunk 2077" في 10 ديسمبر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة "بلاس ستيشن 4" ومنصة "غوغل ستاديا"، وجهاز "إكس بوكس وان"، إضافة إلى أجهزة "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريز".