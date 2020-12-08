مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يرد على الاتهامات بشأن عدم "احترام المرأة"

أصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيانا، اليوم الثلاثاء، للرد على ما ذكرته تقارير تتهم أحد المخرجين المشاركين في مسابقته الدولية بالتحرش.

وقال المهرجان في البيان إنه "تابع على مدار الساعات الماضية باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية".

وتابع: "وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا، حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة".

وفي بداية بيانه الرسمي، حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على التأكيد على "احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش".

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعرض في دورته الـ42 لأزمة أخرى، هي هجوم أسرة الفنان المصري الراحل، محمود ياسين على إدارته بسبب عدم تكريمها له.

بعدها، كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، مساء الأحد، عن أنه "سيتم تكريم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42".

وعلقت أسرة الفنان محمود ياسين على تراجع إدارة المهرجان عن قرار عدم تكريمه بأن "تدارك المهرجان لأمر تكريم اسم الفنان محمود ياسين بعد رحيله لن يزيده شيء ولكن تكريمه يعد إضافة للمهرجان".

وأقيم، مساء يوم الأربعاء الماضي، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.

وسيختتم المهرجان فعالياته الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.