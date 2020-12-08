"سايبر بانك 2077" هل تكون متوفرة بنظام الوصول المبكر قبل إصدارها؟

أيام قليلة تفصل "سايبر بانك 2077" عن إطلاقها، حيث من المقرر أن تصل لعبة الخيال العلمي التي طال انتظارها إلى الرفوف يوم الخميس 10 ديسمبر الحالي.

The wait is almost over!



If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.



For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020

عانت اللعبة ، التي أنشأها "سي دي بروجيكت ريد"، الاستوديو الذي صمم "ذا ووتشير 3"، من عدة تأخيرات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المضاعفات اللوجستية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

مع حلول موعد إطلاق اللعبة النهائي الآن، يتساءل العديد من اللاعبين عما إذا كانت اللعبة متاحة للعب الآن عبر نوع من نظام الوصول المبكر؟.

صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قالت إنه "سيتم منح العديد من إصدارات الألعاب من كبار الناشرين وصول مبكر قبل الإطلاق، مما يسمح للاعبين الذين طلبوا إصدارًا معينًا مسبقًا بلعب اللعبة قبل أيام قليلة من أي شخص آخر".

وأضافت، "سايبر بانك 2077"غير متاح مع إمكانية الوصول المبكر، بل سيكون إطلاق اللعبة عالميًا فقط في منتصف ليل 10 ديسمبر، يمكن للاعبين تنزيل اللعبة الآن ، لذا فهي جاهزة للعب فور إطلاقها.

كما تم بالفعل منح بعض اللاعبين حق الوصول إلى إصدار "كولليكترس إيديشن" من اللعبة، بعد حدوث خطأ في الشحن من قِبل بائع التجزئة الأمريكي "بيست باي".

ذكر بعضهم اللاعبين أنهم لم ينووا بدء اللعب حتى يوم الإطلاق الرسمي.