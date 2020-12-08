خبير مصري يكشف أشهر الشائعات الصحية على وسائل "التواصل الاجتماعي"

يعتقد البعض أن جميع صفحات التواصل الاجتماعي تمثل مصدرا موثوقا للحصول على المعلومات ولذلك يقومون بإعادة نشر ما يتم تداوله، رغم أن بعض المواد المتداولة يمكن أن تحتوي على معلومات خاطئة.

وفي مصر توجد الكثير من التدوينات التي يتم تداولها عن صحة الناس دون التأكد من مصدرها أو حتى مراجعة مختصين، وهو ما ينذر بخطر انتشار الجهل بين الناس رغم اعتقادهم بأنهم يساهمون في نشر المعرفة.

وأورد هاني الناظر، رئيس مركز البحوث المصري الأسبق، مجموعة من الأكاذيب والخرافات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفند حقيقتها، كما تقول "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

يقول الناظر: "تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن الدانمارك هي الأولى تليها أستراليا وأمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى".

1- شائعة أن مصر أكبر دولة في العالم في الإصابة بالسرطان؟

2- لا يتسبب تجميد الخبز والثوم في أكياس بلاستيك في الفريزر في إصابة الناس بالسرطان رغم وجود شائعات تقول ذلك.

3- ترك الملوخية في الثلاجة لا يسبب ظهور ديدان كما تقول الشائعات، وكذلك الأرز.

4- تسخين السبانخ وتناولها لا يسبب السرطان.

5- لا يؤدي تناول الموز بعد البيض إلى الوفاة كما تقول الشائعات.

6- لا يؤدي تناول الصمغ العربي للشفاء من الفشل الكلوي.

7- تناول الشاي أو النسكافيه مع اللبن لا يسبب أمراض كما يزعم بعض رواد التواصل الاجتماعي.

8- لا يوجد أي دليل على أن مرقة الدجاج تسبب الإصابة بالسرطان.

9- وجود القمل في الشعر يمنع الاصابة بالجلطات الدماغية خرافة.

10- الخضروات والفاكهة تنقل فيروس "سي" خرافة، لأن الفيروس ينتقل عن طريق الدم.

12- وضع البصل في الغرفة يحمي من الأمراض خرافة.