عالم مناعة روسي يقارن بين اللقاحين "سبوتنيك V" و"فايزر"

قام عالم المناعة والخبير في تطوير وبحث وتسجيل الأدوية الروسي، نيكولاي كريوتشكوف، بمقارنة عيوب ومزايا اللقاح الروسي "سبوتنيك V" واللقاح الأمريكي-الألماني "فايزر" ضد فيروس كورونا.

وقارن كريوتشكوف اللقاحين وفقًا للمعايير التالية: الجودة والخصائص السريرية للقاح والسهولة والتوافر في الإنتاج والمواصفات القياسية والتخزين والنقل والسعر، بالإضافة إلى مراعاة "القوة السوقية" للشركة المطورة، بما فيها سمعة المالك وموارده واتصالاته التي تحدد قدراته في الأسواق الوطنية والدولية، وفقا لما نقلته صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" المحلية.

ووفقًا للخبير، فإن لقاح فايزر هو الفائز حاليًا بالمعايير المذكورة أعلاه في العالم. فلدى الشركة المصنعة شركاء في دول مختلفة من العالم، ولديها خبرة واسعة في الإنتاج واسع النطاق للأدوية المعقدة والقدرات المالية. كما أن "فايزر" سهل التصنيع، ويتم إطلاق اللقاح برعاية حكومة الولايات المتحدة.

من جهة أخرى يتميز اللقاح الروسي بدرجات حرارة التخزين والنقل المقبولة بشكل أكبر. كما أن سعر "سبوتنيك V" أكثر انخفاضا. حيث أعلنت شركة "فايزر" عن سعر 39 دولارا مقابل جرعة اللقاح. أما في روسيا، تم تسجيل تكلفة جرعتين من سبوتنيك V" بمبلغ 1942 روبل (26.49 دولار)، للسوق المحلي و20 دولار للسوق الخارجية.

وتابع كريوتشكوف، "لن يكون من الممكن إيجاد تطعيم مثالي ضد فيروس كورونا بكل المعايير. ومع ذلك، فإن الأدوية التي لا تزال قيد التطوير الآن يمكن أن تحصل على نتائج أفضل. ولن يكون الانتظار طويلاً ففي الصيف والخريف المقبلين ستتوفر مجموعة كاملة من الحلول على الساحة العالمية".