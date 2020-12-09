أحمد الفيشاوي وزوجته يعلقان لأول مرة على قبلاتهما المستمرة في المهرجانات... فيديو

نشرت الإعلامية، بوسي شلبي، مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستغرام"، تحاور فيه الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى الكامل.

وسألت بوسي شلبي، الفيشاوي وزوجته عن قبلاتهما المستمرة في المهرجانات والتي أصبحت تريندا على حد قولها ويقلدهما باقي النجوم، لتعلق زوجة الفيشاوي، ندى الكامل: "أنا مش بعمل حاجة هو اللي بيعمل كل حاجة وبيبوس في كل وقت مش في المهرجانات بس"، فيما قال الفيشاوي: "أنا اللي شغال بوس مستمر".

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وكان أحمد الفيشاوي، أعاد إلى الأذهان من جديد أحداث وجوده على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي قبل الماضي، حيث ظهر هو وزوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الأربعاء الماضي، ليخطفا الأنظار إليهما.

وظهر الفيشاوي في الصورة وهو يقبل زوجته ندى الكامل، حيث علق أحدهم: "متهور بس رومانسي": "مولد سيدي البوس"، :"عادي يا جماعه مش جديد"، ليعيد لأذهان الجمهور حالة الجدل التي أثارها في مهرجان الجونة.