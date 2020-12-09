افتتاح مزرعة عمودية عملاقة في الدنمارك... فيديو

يوضح أندرس ريمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nordic Harvest أن هذا المشروع أحد أكبر المزارع الرأسية في أوروبا.

والمشروع كما يقول مديره أندرس ريمان: "توهج أرجواني يشع في الصناديق المكدسة حيث سينمو الخس والأعشاب واللفت قريبا"، وفقا لـ "Thejakartapost".

وتابع ريمان، قوله:

"في واحدة من أكبر "المزارع العمودية" في أوروبا والتي تم افتتاحها أخيرا في مستودع في منطقة صناعية في كوبنهاغن، يوجد 14 طبقة من الرفوف ترتفع من الأرض إلى السقف في حظيرة ضخمة تبلغ مساحتها 7000 متر مربع تستخدمها الشركة الدنماركية الناشئة نورديك هارفست".

ويؤكد أن ما يميز المشروع هو عدد مرات الحصاد، موضحا:

" سيتم حصاد المحاصيل المزروعة هنا 15 مرة في السنة، على الرغم من عدم رؤية التربة أو ضوء النهار، تضاء على مدار الساعة بواسطة 20،000 مصباح LED متخصص، في هذه المزرعة المستقبلية، تنقل الروبوتات الصغيرة صواني البذور من الممر إلى الممر".

وأعلن أنه من المقرر حصاد 200 طن من المنتجات في الربع الأول من عام 2021، ونحو 1000 طن سنويا عندما تعمل المزرعة بالكامل بحلول نهاية عام 2021.

ولكن ريمان يشدد على الفوائد البيئية لمزرعته، حيث يزرع المنتج بالقرب من المستهلكين ولا يتم استخدام المبيدات، قائلا:

" تتميز المزرعة العمودية بعدم الإضرار بالبيئة عن طريق إعادة تدوير كل المياه والتغذية أو الأسمدة".

الجدير بالذكر أنه تم تطوير المزارع العمودية لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان، وقد انطلقت المزارع العمودية في آسيا والولايات المتحدة، التي تعد موطنا لأكبر المزارع في العالم، وبدأت الفكرة تنتشر ببطء في أوروبا. وقال ريمان:

"الزراعة الحضرية يمكن أن تسمح بإعادة تحريج الأراضي المستغلة من خلال الزراعة الأحادية الثقافة".

وفقا لاستطلاع أجراه اتحاد المزارعين الدنماركيين، فإن 95 في المئة من الدنماركيين مستعدون لتغيير سلوكهم الاستهلاكي لحماية البيئة، ومع ذلك، لم يتم تصنيف منتجات Nordic Harvest على أنها عضوية.