تصريح بالحب بعد صداقة 13عاما ... رنا سماحة: مش قادرة أوصف سعادتي باليوم ده

وجهت الفنانة رنا سماحة رسالة إلى جمهورها ومحبيها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، بعد احتفالها بليلة الحنة، مع خطيبها الملحن سامر أبو طالب.

واحتفلت الفنانة رنا سماحة أمس بليلة الحنة مع خطيبها الملحن سامر أبو طالب، بعد صداقة دامت 13عاما، وهم في انتظار إقامة حفل الزفاف خلال الساعات المقبلة، ونشرت الفنانة المصرية سماحة عدة صور من حفل الحنة عبر حسابها بموقع "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: "مش قادرة أوصفلك سعادتي باليوم ده ولمة أهلي وأصحابي حواليا".

View this post on Instagram A post shared by Rana Samaha (@ranasamaha)

كما وجهت الشكر لمصوري الحفل ومصممي ملابسها قائلة: "بجد شرفتوني ورفعتوا راسي بأحلى ديكور ولبس وحنه وتصوير وdj وكل حاجه في تنظيم اليوم، ربنا يفرحكم جميعا ويبسطكم".

واحتفلت الفنانة بالحنة مع عدد من مطربات جيلها ومن بينهن ياسمين نيازي وشاهيناز، والاحتفال الأكبر كان على حسابها بموقع "إنستغرام"، حيث تقدمت زميلتها هايدي موسى بأول تهنئة، لتنهال التعليقات من جمهور سماحة الذين تمنوا زواج هايدي قريبا، كما قدم التهنئة مينا عطا زميل رنا في ستار أكاديمي والفنانة بدرية طلبة.

View this post on Instagram A post shared by Rana Samaha (@ranasamaha)

يذكر أن رنا سماحة أعلنت خطبتها وظلت تخفي هوية العريس، وسط تخمينات أنه الملحن سامر أبو طالب، وبعدها نشرت الدفعة الأولى من صور حفل الخطوبة الذي أقيم داخل منزلها، وعلقت عليها برسالة رومانسية أكدت فيها أنه ظهر في حياتها في اللحظة التي أيقنت فيها أنها بعيدة عن الارتباط العاطفي وتفتقد الإحساس بالأمان.