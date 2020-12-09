رصد قاذفة شبحية فوق أحد الشواطئ... فيديو

تعد الطائرات الشبحية من أخطر الأسلحة في العالم، لأنها تمتلك القدرة على الاختفاء عن رادارات الأعداء أثناء التحليق في الجو.

وتعد قاذفة "بي - 2" الأمريكية واحدة من أخطر القاذفات الثقيلة في العالم، حيث يمكنها قطع مسافات هائلة لقصف مواقع العدو بسرعات تصل إلى 628 ميل في الساعة (أكثر من ألف كلم/ الساعة).

When a B2 Stealth Bomber that can reach 628 mph top speed calmly glides by your beach pic.twitter.com/7nXIAgP1N2 — Vala Afshar (@ValaAfshar) December 9, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة اقتراب طائرة "بي - 2" الشبح من أحد الشواطئ أثناء هبوطها على ارتفاع أمتار من سطح الأرض.

ويبدو أن الطائرة كانت تتجه إلى قاعدة خاصة بها بالقرب من شاطئ البحر الذي كانت تقترب منه بصورة كبيرة.