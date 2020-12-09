الشفق القطبي يضيء مدينة بطرسبورغ... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ظاهرة الشفق القطبي، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وقامت كاتيا سترينيكوفا، بتوثيق لحظات بروز الشفق القطبي، لتتيح الفرصة ممن لم يحالفه الحظ في رؤية هذه الظاهرة.

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ويقول العلماء ان الشفق القطبي يشبه سقوط المطر أو الشهب، حيث قد يسقط وقد يبقى.

ويوضح العلماء هذه الظاهرة بأنها تحصل نتيجة توهج طبقات الجو العليا بعد تفاعلها مع جسيمات الرياح الشمسية الدقيقة والمشحونة .