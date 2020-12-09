فيديو يرصد حيوانا مهددا بالانقراض بعد سنوات من اختفائه

تواجه العديد من الحيوانات خطر الانقراض ومنها ثعلب السهوب الآسيوي، الذي يطلق عليه أيضا "ثعلب الرمال".

يوجد هذا النوع من الثعالب في سهوب آسيا الوسطى، ويطلق عليه البعض أسماء أخرى منها "ثعلب الرمال" و"ثعلب كورساك".

ويواجه هذا الثعلب خطر الانقراض وتبذل الصين جهودا كبيرة لحمايته، خاصة أنه كان يتعرض للصيد الجائر من أجل الحصول على فرائه الذي يعد مصدرا كبيرا للمال.

Like an angle falling in the snow! A Corsac fox was spotted for the first time after the species disappeared for years in Ergun City of Inner Mongolia, China. pic.twitter.com/BWinO31byY — Beautiful China (@PDChinaLife) December 9, 2020

ونشرت صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد ظهور ثعلب السهوب بعد سنوات من اختفائه في منغوليا.

ويظهر الثعلب في الفيديو وهو يجلس على الثلوج نهارا وليلا، كما يظهر وهو يتحرك في مسافات مفتوحة مغطاة بالثلوج.