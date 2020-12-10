أغرب ملاعب كرة القدم في العالم... صور

وتحتاج الملاعب القانونية إلى مواصفات خاصة أبرزها توفير مساحات مستوية تكون أرضيتها ممهدة بطريقة جيدة، وهو ما يتم توفيره في النوادي والمراكز الرياضية.
لكن في بعض الأحيان لا تتوافر المساحات الكافية لإنشاء ملعب كرة قدم على الأرض فيكون البديل إيجاد طرق مبتكرة لإنشائها.
ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية صورا قالت إنها لملاعب كرة قدم "فريدة من نوعها".
وتابعت: "بمناسبة اليوم العالمي لكرة القدم، دعونا نلقي نظرة على ملاعب لكرة القدم، لكنها ليست كأي من التي تشاهدونها على شاشات التلفاز".
ملاعب كرة قدم "فريدة من نوعها" ⚽️🥅— CGTN Arabic (@cgtnarabic) December 9, 2020
بمناسبة اليوم العالمي لكرة القدم، دعونا نلقي نظرة على ملاعب لكرة القدم ولكنها ليست كأي من الاتي تشاهدونها على شاشات التلفاز. بعضها مبنية على السطح، وبعضها في الماء، وبعضها على الهضباب. pic.twitter.com/pojdybYCry
وتابعت: "بعض هذه الملاعب مبنية على أسطح المباني، وبعضها في الماء، وبعضها على الهضاب".
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