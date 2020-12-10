"لم أكن قادرة على الحركة"... فيفي عبده تكشف حالتها الصحية في تسجيل صوتي

كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، عن بعض التفاصيل الخاصة بأزمتها المرضية التي تعرضت لها مؤخراً، موضحة أنها عانت من آلام في الظهر.

وطمأنت فيفي عبده، جمهورها، نافية أي أخبار انتشرت عن نقلها إلى المستشفى وأخبار أخرى كاذبة حول المرض الذي تعاني منه، موضحة أنها عانت من آلام في الظهر تسبب في قلة حركتها.

وقالت: "أنا عيانة وفي البيت وبتعالج علشان ظهري واجعني، اللي عندي إني محتاجة دعاء الناس، فعلا مكنتش قادرة أمشي على رجلي".

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وكانت فيفي عبده قد نشرت منذ عدة أيام فيديو قالت فيه إنها "تتمنى من الله أن يخفف عنها ما هي فيه، وأنها متأكدة أنها ستكون أفضل بفضل الله وحب الناس لها، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لأزمتها الصحية".

يشار إلى أن فيفي عبده شاركت في رمضان من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي"، هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.