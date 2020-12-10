ماليزي من ذوي الاحتياجات الخاصة يصبح بطلا في زمن كورونا... فيديو

تحول ماليزي من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى بطل يساهم في دعم جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأصبح الرجل، الذي لم يجد فرصة عمل في أي من المحال التجارية، مصدر إلهام للكثير من الماليزيين بعدما لفت انتباههم وجوده ونشاطه في الشارع وممارسة عمله بنشاط وهمة عاليين رغم كل التحديات.

Muhammad Sidek Oman is one of Malaysia's frontline heroes during the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/r1dH3Ot7tm — SCMP News (@SCMPNews) December 9, 2020

ونشرت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" مقطع فيديو، قالت أنه يرصد جانبا مما يقوم به الشاب الذي يدعى محمد صديق، الذي استطاع أن يجد لنفسه عملا مستقلا بتوفير الطلبات للناس من المحال التجارية ونقلها إليهم في منازلهم مستخدما دراجته الخاصة.

ويقول الرجل إن عمله هذا يساهم في دعم جهود ماليزيا في مكافحة الوباء، لأنه يوفر على الناس عناء الخروج من المنزل وخطر المساهمة في زيادة نسب انتشار المرض.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 68 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.