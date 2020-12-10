كشف ما تضمنه عقد زواج درة... هل هي زوجة ثانية أم لا؟

كشف مقدم برنامج "60 دقيقة"، الذي يبث على إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه رأى عقد زواج الفنانة التونسية درة على المهندس المصري هاني سعد، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة عليه من الخارجية التونسية.

وقال مقدم البرنامج، خلال اتصال هاتفي مع درة، إنه "رأى عقد الزواج"، مشيراً إلى "أنه تمت الموافقة عليه من الخارجية التونسية ما يعني أنها ليست زوجة ثانية". ولفت إلى أنه "أُثبت أن الحالة الاجتماعية لزوجها هي أنه مطلق".

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يذكر أن درة احتفلت مؤخراً بزفافها على المهندس المعماري هاني سعد في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين. وعرض مؤخراً لدرة الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، بعنوان "أول السطر" تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.

ولفتت الأنظار أثناء ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي برفقة زوجها على هامش العرض الخاص لفيلم "عنها"، ويعتبر هذا الظهور الأول لهما في مناسبة عامة بعد حفل زفافهما الذي أُقيم مؤخراً في مدينة الجونة والذي أثار ردود فعل عنيفة وانتقادات بسبب ما اشيع عن أن زوجة هاني سعد الأولى ما تزال على ذمته.