نقابة الفنانين السوريين تصدر بيانا بعد أنباء وفاة دريد لحام

أصدرت نقابة الفنانين السوريين، اليوم الخميس، بيانا بعد تداول أنباء على نطاق واسع بشأن وفاة الفنان السوري، دريد لحام.

وأكد فرع النقابة في دمشق عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "دريد لحام بألف خير ولا صحة لما يشاع من أخبار مفبركة"، وذلك بعد أن تواصل معه شخصيا عبر الهاتف.

ووجهت نقابة الفنانين السوريين رسالة إلى دريد لحام هي: "الحمد لله والله يعيطك القوة والصحة".

وطلبت النقابة من الجميع "عدم تصديق أي خبر يخص السادة الفنانين، ما لم يصدر عن صفحات نقابة الفنانين في سوريا".

يشار إلى أن ديمة ابنة دريد لحام نفت شائعة وفاة والدها الأسبوع الحالي، وأكدت أنه "من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطاوله وعائلته ومحبيه"، بحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني.

وأشارت إلى أن والدها بصحة جيدة، وكل ما تم تداوله مجرد شائعات أطلقتها بعض الصفحات على "السوشيال ميديا" لزيادة التفاعل عليها وكسب الإعجابات.

وتابعت، موضحة أن والدها "لم يعد يكترث لهذه النوعية من الأخبار، فهي ليست المرة الأولى التي تطارده شائعات الوفاة".

كما شارك الصحفي، ربيع الهنيدي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي فيديو جديد يجمعه بدريد لحام، والذي يوجه فيه الأخير تهنئة إلى الفنانة المصرية، شريهان، بمناسبة عيد ميلادها الـ56.

ووجّه دريد لحام رسالة إلى شريهان هي: "كثير مشتاق لك ولا أنسى الأربع، خمس أيام، التي قضيتيها عندنا في المنزل، يا ريت نرجع نشوفك عندنا أو تشوفينا عندك ما بتفرق".

يذكر أنه سبق وتعرض دريد لحام لشائعة وفاة في شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

وآخر أعمال دريد لحام الفنية مشاركته في بطولة مسلسل "شارع شيكاغو"، إلى جانب عباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وعرض في 2020.