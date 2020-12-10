تقنية مدهشة لتثبيت الأجسام في الهواء بموجات الصوت... فيديو

يؤدي تأثير الجاذبية إلى استقرار الأجسام على سطح الأرض أو اعتمادها على ركائز خاصة تستطيع حملها على الارتفاعات المطلوبة.

لكن بقاء أي جسم في الهواء دون ركائز متصلة بالأرض يحتاج إلى قوة دفع يحصل عليها، إما من مراوح تعمل بسرعة كبيرة كما يحدث في الطائرات المروحية، وإما محركات نفاثة تمكنه من مقاومة قوة الجاذبية.

This DIY gadget uses sound waves to suspend things in mid-air pic.twitter.com/O6Wc4W8cq4 — Tech Insider (@techinsider) December 10, 2020

وتظهر طريقة جديدة صممها أحد المبتكرين إمكانية إبقاء بعض الأجسام الصغيرة في الهواء باستخدام الموجات الصوتية التي تساعدها على مقاومة تأثير الجاذبية.

وأوضح الفيديو أن الفتى صاحب التجربة أمكنه رفع جزيئات صغيرة في تجربته التي تهدف إلى تصميم مصعد يتحدى الجاذبية الأرضية ولا يحتاج إلى وسائل تعليق ويمكن تحريكه إلى أعلى وأسفل بحرية.