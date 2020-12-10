جورج كلوني يكشف عن دخوله المستشفى مؤخرا

كشف الممثل الأمريكي، جورج كلوني، عن دخوله المستشفى في الفترة الأخيرة، بسبب أحدث أدواره الفنية.

وأشار كلوني الحائز على جائزة "أوسكار" إلى أنه اضطر إلى قضاء عدة أيام في الرعاية الطبية، بعد أن فقد نحو 11 كغ من وزنه بسبب متطلبات دوره في فيلمه الجديد "The Midnight Sky".

وتابع أنه نقل إلى المستشفى قبل 4 أيام من تصوير الفيلم، وتبين بعد الخضوع للفحص الطبي أنه مصاب بالتهاب في البنكرياس، ولكنه خرج من المستشفى بعد أيام قليلة.

وقال كلوني البالغ من العمر 59 عاما: "أعتقد أنني كنت أحاول جاهدا أن أفقد الوزن بسرعة وربما لم أكن أعتني بنفسي"، بحسب تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ويجسد جورج كلوني في أحداث الفيلم الذي يتولى إخراجه أيضا دور رائد الفضاء، أوغسطين لوفتهاوس، الذي يعاني من مرض السرطان.

وأشار إلى أنه "استغرق الأمر بضعة أسابيع للتحسن، وكمخرج ليس الأمر بهذه السهولة لأنك في حاجة إلى طاقة".

كما استلزم على جورج كلوني بخلاف فقدانه الكثير من الوزن من أجل دوره الجديد، إطلاق لحية طويلة، والتي كانت زوجته وابنته سعداء للغاية عندما حلقها وتخلص منها، لأن وجهه كان مخفيا تحتها.

An epic story about survival.

An intimate story about connection.



George Clooney stars in The Midnight Sky — on Netflix December 23. pic.twitter.com/UVWrI8e5sD — Netflix (@netflix) December 10, 2020

وجورج كلوني متزوج من زوجته المحامية اللبنانية، أمل علم الدين منذ عام 2014، وأنجبا التوأم إيلا وألكسندر، اللذان تبلغ أعمارهما 3 أعوام.

ومن المقرر بدء عرض فيلم "The Midnight Sky" لجورج كلوني على شبكة "نيتفلكس" الرقمية في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.