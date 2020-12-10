نسرين طافش تستعين بعادل إمام لرفض لقاح كورونا

انضمت الفنانة السورية، نسرين طافش، اليوم الخميس، إلى الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في رفض تلقي لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وعبر سلسلة من التغريدات على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لفتت نسرين طافش إلى وفاة 6 أشخاص بعد تطعيمهم باللقاح.

وقالت إنه لا يوجد دليل موثوق للتأكيد من شفاء المرضى بلقاح "كورونا".

وأكدت أن البشر ليسوا "فئران تجارب" تتم التجربة عليهم، بحسب هاشتاغ استعانت به.

وغردت نسرين طافش عبر موقع التغريدات الشهير: "وفاة 6 أشخاص تم تطعيمهم بلقاح الكورونا وللتعتيم على الموضوع قال 4 منهم أخذوا لقاح وهمي .. مزح هل أصبحنا فئران تجارب؟".

وتابعت:

"‏أنا أؤمن بالعلم المبني على الأبحاث.. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما انو أي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهر للتأكد من أنه آمن فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل إن لم نقل الرفض التام.. أنا مش كمالة عدد ولا فأر تجارب".

وفي تغريدة أخرى لها، استعانت نسرين طافش بجملة شهيرة من مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" للفنان المصري، عادل إمام، هي "الدليل قالوله"، والتي قالت فيها: "أتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح الكورونا والمسوقين له والمتعصبين له يقدمولنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح ويشرحولنا بالأدلة والبراهين العلمية لأنو الموضوع بات مشبوه جدا وعليه ألف علامة استفهام .. أما لو بقى الدليل ( قالولو) فالله يحمي الناس اللى أخدوا اللقاح".

أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث .. طالما لا يوجد دليل موثوق و بينة موثوقة شفناها و بما انو اي لقاح يحتاج سنوات و ليس اشهر للتاكد من أنه آمن .. فالموضوع غير مضمون النتائج و يحتمل التريث و التفكير على الاقل .. ان لم نقل الرفض التام .. #انا_مش_كمالة_عدد_ولا_فار_تجارب — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) December 10, 2020

وكانت هيفاء وهبي شككت أخيرا في فاعلية لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19".

ورغم الإعلان الرسمي عن لقاح كورونا، وتهافت العالم على الحصول عليه، وتداول بعض الدول اللقاح مجانا لمواطنيها، فإن الفنانة اللبنانية، فاجأت متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الثلاثاء، بالتشكيك في اللقاح نفسه.

ونشرت هيفاء وهبي على صفحتها في "إنستغرام"، أنه رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من الإيدز أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض.

وقالت الفنانة اللبنانية: "حتى البرد العادي الشائع ليس له علاج، ولكن في أقل من سنة يتم اكتشاف تطعيم لفيروس كورونا، وتريدني أن أتناوله، فلا وشكرا، فلن أتناوله".

وانقسمت آراء المتابعين لصفحة هيفاء وهبي، ما بين مؤيد ومعارض، أو حتى ساخر من تصريحها الصادم، خاصة وأنه كل يوم يسقط الآلاف حول العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

والشاهد أن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ليست أول المشككين بفعالية لقاح كورونا، حيث سبقها مواطنها الفنان راغب علامة، حينما صرح بأن الجائحة عبارة عن "مؤامرة سياسية عالمية"، ولقاح كورونا عبارة عن "مؤامرة أخرى".