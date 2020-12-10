تويتر في تعاون غير مسبوق مع سناب شات وإنستغرام

أعلن موقع "تويتر" عن توفير وسائل جديدة من أجل انتشار التغريدات بصورة أفضل على "السوشيال ميديا"، وذلك عبر منصتي "سناب شات" و"إنستغرام".

سيطرح "تويتر" أدوات مشاركة جديدة، تتيح لمستخدميه ولأول مرة إمكانية مشاركة تغريداتهم على "سناب كاميرا" في تطبيق "سناب شات"، وكذلك على خاصية "الستوريز" المتوافرة على تطبيق "إنستغرام"، بحسب موقع "إنغادجيت".

وعند ظهور التغريدة على التطبيقات الأخرى، فإنها ستبدو أكثر شبها بطريقة ظهورها على تطبيق "تويتر"، وكذلك على نسخة سطح المكتب، بدلا من ظهورها كلقطة شاشة ثابتة (سكرين شوت).

There’s more! We’ll also be testing sharing Tweets to IG Stories to a small % so keep an eye out — Twitter (@Twitter) December 10, 2020

وبالنسبة لتطبيق "سناب شات"، فسيكون هناك رابط خاص بالتغريدة على موقع "تويتر"، في حال الرغبة في العودة إلى أصلها، وقد يتم إضافة هذه الميزة أيضا إلى "إنستغرام".

ويقول "تويتر" إن الميزة الجديدة ستمنح مستخدميه طريقة لمشاركة التغريدات بدقة مع التطبيقات الأخرى، كما سيضمن أن يبدو محتواه لطيفا عندما ينتشر بسرعة، حتى لو لم يكن من خلال تطبيقه الخاص.