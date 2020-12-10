جائزة أفضل فيلم عربي مناصفة بين "غزة مونامور" و"نحن من هناك" في ختام "القاهرة السينمائي الـ42"

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن ذهاب جائزة أفضل فيلم عربي في المهرجان إلى الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور"، والوثائقي اللبناني "نحن من هناك"، بالمناصفة، وذلك في حفل ختام دورته الـ42 بدار الأوبرا المصرية.

وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف دولار، وتمنح لمنتج أحد الأفلام المشاركة في أي من المسابقات الثلاث (الدولية - آفاق السينما العربية - أسبوع النقاد).

وشارك في عضوية لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي كل من المخرج والكاتب المغربي محسن البصري، والمنتج والمخرج السوداني محمد العمدة سوداني، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة.

وفيلم "غزة مونامور" إنتاج فلسطيني فرنسي ألماني برتغالي مشترك، إخراج عرب ناصر، وطرزان ناصر، ومن بطولة سليم ضو وهيام عباس وميساء عبد الهادي وجورج إسكندر ومنال عوض، وتم ترشيحه لتمثيل فلسطين في الدورة الـ93 لجوائز أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.

أما الوثائقي "نحن من هناك"، فهو من لبنان، إخراج وسام طانيوس، ويتتبع قصة "ميلاد" المحب للموسيقى وخاصة آلة البوق، والذي يعيش في دمشق ويعمل بتدريس الموسيقى للأطفال، لكنه أدرك أن بقاءه في سوريا لن يحقق أي من طموحاته في حياة أفضل سواء اجتماعيا أو فنيا فيقرر السفر من خلال الاستعانة بمهربي البشر.

يشار إلى أن الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.