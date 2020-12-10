تنويه خاص للفيلم القصير "الحياة على الهامش" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ42

منحت لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية، تنويها خاصا لفيلم "الحياة على الهامش" ( Life On The Horn) من إخراج مو هراوي، ضمن فعاليات ختام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الخميس.

الفيلم من إنتاج الصومال والنمسا وألمانيا، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول هجرة الكثير من سكان ساحل الصومال، نتيجة تردي الأحوال وانتشار التلوث، ومن تبقى يجاهد للبقاء حيا.

والفيلم الحاصل على تنويه خاص في مهرجان لوكارنو السينمائي، يتابع شخصيات مهمشة في مدينة لا نشاهدها كثيرا على شاشة السينما، من خلال استعراض تفاصيل الحياة اليومية شديدة القسوة التي تؤثر بشكل قاطع على العلاقات الإنسانية.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، كل من المخرج والمبرمج السويسري تيزيان بوشي، والممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، والممثلة والمخرجة والمنتجة التونسية، أنيسة داود.

يذكر أن الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.