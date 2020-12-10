إلهام شاهين تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42

فازت الفنانة المصرية إلهام شاهين، بجائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "حظر تجول"، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، اليوم الخميس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر"، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.
"حظر تجول" شهد مهرجان القاهرة السينمائي عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول "فاتن" التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها "ليلى" غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من الأم أن تفصح عن سبب ارتكابها الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.
أما فيلم "مؤتمر" الذي تشارك في إنتاجه إستونيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتدور أحداثه بعد مرور عدة سنوات على حادث إرهابي مؤلم داخل أحد مسارح موسكو، وتقرر إحدى الناجيات من الحادث إقامة مؤتمرا تذكاريا داخل نفس المسرح، وتدعو الناجين للحضور واستعادة ذكرياتهم.
وترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، المخرج والسيناريست الروسي، ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا، فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.
يشار إلى أن الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهدت عرض أكثر من 90 فيلما من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري، وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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