إصابة الإعلامية الأمريكية الشهيرة إلين ديجينيريس بفيروس كورونا

أعلنت مقدمة البرامج الحوارية الأمريكي، إلين ديجينيريس، اليوم الخميس، عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت ديجينيريس (62 عاما) في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنها مصابة بـ(كوفيد-19)، وطمأنت جمهورها بأنها تشعر بأنها في حالة جيدة.

وتابعت أنه تم إخطار كل الأشخاص الذين كانوا على تواصل وثيق معها، وأنها تتبع كافة الإجراءات الاحترازية التي تنصح بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتصدر برنامج "إلين" عناوين الصحف في وقت سابق من العام الحالي، بسبب مزاعم حول وجود بيئة عمل سامة في أروقته، الأمر الذي دفع شركة "وارنر براذرز" لإجراء تحقق داخلي، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التحقيق قد انتهى.

وفي شهر يوليو/ تموز، اعتذرت إلين ديجينيريس لموظفيها في البرنامج، وقالت في بيان إنه على الرغم من أنها لم تكن مركز الادعاءات، فقد أكدت أنها تتحمل المسوؤلية عن أي تجارب سلبية في برنامجها.