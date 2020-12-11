طارق الشيخ يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بعد أغنية "القاضية ممكن"... فيديو

وجه المطرب المصري طارق الشيخ رسالة لجمهور نادي الزمالك، بعد تقديمه أغنية "القاضية ممكن" في أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة والتي سخر فيها من خسارة الزمالك لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وكتب الشيخ عبر صفحته على "فيسبوك"، "صباح الخير أخوات وحبايب طارق الشيخ، للتوضيح أغنية القاضية اللي غنتها في برنامج أبلة فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالي".

وأضاف "أوقفت تصوير الحلقة أكثر من 3 مرات لأني بنتمي لنادي الأبطال اللي بشجعه وبنتميله من طفولتي لحد الآن".

وتابع "الزمالك في الدم وهفضل لحد آخر نفس في عمري بنتمي لنادي الزمالك والموضوع لم يكن أكثر من فكاهة فقط".

واختتم قائلا "أرجو تفهم الأمر بالصورة الصحيحة وبعتذر لأي حد تسببت ليه في انزعاج بدون قصد أرجوا تفهم الموقف".

وحصد النادي الأهلي، يوم الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

​ولكن محمد مجدي "قفشة" تمكن من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

هدف محمد مجدى قفشه في الزمالك بجميع المعلقين#القاضية_ممكن#التاسعه_بتوقيت_الاهلي pic.twitter.com/yLn3sd6Y5x — Hamza Saad Afsha (@lllHamzalll) November 28, 2020

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ.

​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقان من بلد واحد.