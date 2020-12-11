بوتشيلي يغني في مطبخ نصرت خلال شواء اللحوم...فيديو

فبعد أن أحيا بوتشيلي حفلا في "دبي أوبرا" توجه إلى مطعم الطاهي التركي الشهير.
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وعلى صوت المغني الإيطالي، قام الشيف التركي بشواء قطع من اللحم وطهيها، في مقطع مصور نشره الطاهي التركي على صفحته الخاصة على "إنستغرام".
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ليحتسي بعدها الاثنان الكابوتشينو معا.
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وخلال وجوده في المدينة، استمتع مغني الأوبرا بعرض نافورة دبي لأغنيتي "ذا براير" و"تايم تو ساي جودباي"، بينما يتم عرض أحدث ألبوماته "بيليف" على برج خليفة.
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