بوتشيلي يغني في مطبخ نصرت خلال شواء اللحوم...فيديو

استضاف الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، في أحد مطاعمه في دبي.

فبعد أن أحيا بوتشيلي حفلا في "دبي أوبرا" توجه إلى مطعم الطاهي التركي الشهير.

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وعلى صوت المغني الإيطالي، قام الشيف التركي بشواء قطع من اللحم وطهيها، في مقطع مصور نشره الطاهي التركي على صفحته الخاصة على "إنستغرام".

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ليحتسي بعدها الاثنان الكابوتشينو معا.

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وخلال وجوده في المدينة، استمتع مغني الأوبرا بعرض نافورة دبي لأغنيتي "ذا براير" و"تايم تو ساي جودباي"، بينما يتم عرض أحدث ألبوماته "بيليف" على برج خليفة.