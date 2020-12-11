رشيد عنبر... فلسطيني يحول منزله لحديقة حيوانات مصغرة.. فيديو

لا يبدو المشهد مألوفا عند دخول منزل رشيد عنبر، الكائن غربي مدينة غزة، فهو بمثابة حديقة حيوانات مصغرة تتجول فيه طيور الببغاء والكروان، وفي كل زاوية توجد صناديق تحتوي على حيوانات وزواحف، ليسود المكان أصوات متناغمة وجميلة.

عنبر يملك عددا كبيرا من الحيوانات الحية، إضافة إلى أنواع نادرة من الحيوانات، قام بتحنيطها بعد موتها لتكون بمثابة وسيلة تعليمية للأطفال.

وقد جمع هذه الحيوانات وغيرها الكثير من الأنواع، ضمن مبادرة أطلقها تحت اسم "صديقي الحيوان" لتعليم الأطفال الرفق بالحيوانات وتعريفهم بأصنافها وكيفية التعامل معها ورعايتها.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطيني رشيد عنبر يحول منزله لحديقة حيوانات مصغرة

الشاب الثلاثيني يوجد في منزله حيوانات بينها البومة، وقرد أفريقي، وقنفذ، وخفاش، وورل صحراوي، وطائر الطنان، وحرباء وغيرها ويهدف عنبر من خلال مبادرته إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات في قطاع غزة وقد أصبح منزله مزارا من قبل المدارس والمؤسسات التي تجلب الأطفال للمشاهدة والتعلم.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطيني رشيد عنبر يحول منزله لحديقة حيوانات مصغرة

ويطمح عنبر إلى توسيع مبادرته وامتلاك حافلة وتحويلها إلى حديقة حيوانات متنقلة تجوب قطاع غزة وتذهب إلى كل مكان وتساهم في زيادة وعي الأطفال وتعزيز مفهوم الرفق بالحيوانات.