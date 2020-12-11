بطل خارق ونجم سلة ضمن التغريدات الأكثر رواجا على تويتر حول العالم

كشف موقع "تويتر" عن قوائمه السنوية لأكثر التغريدات والأشخاص الذين لاقوا رواجا عبر منصته خلال عام 2020 في الشرق الأوسط والعالم.

وحازت آخر تغريدة للممثل الأمريكي الراحل، تشادويك بوسمان، بطل فيلم الأبطال الخارقين "بلاك بانثر"، على لقب "أكثر تغريدة نالت إعادة تغريد" (3.1 مليون مرة)، وكذلك "أكثر تغريدة حازت على الإعجاب في تاريخ تويتر" (7.5 مليون مرة).

وتتناول التغريدة التاريخية خبر وفاة تشادويك بوسمان في شهر أغسطس/ آب عن عمر 43 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

وعن أكثر التغريدات التي حازت على إعجاب العالم في عام 2020، تلك التي تذكر فيها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، نجم السلة الأمريكي الراحل، كوبي براينت (3.9 مليون مرة) وتغريدة الممثل ماكولي كالكن، بطل أفلام "وحدي في المنزل"، بمناسبة عيد ميلاده الـ40 (3.3 مليون مرة)، وتغريدة كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية (3.3 مليون مرة.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

وعن أكثر 10 أسماء تم التغريد بهم في عام 2020، هم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، والمواطن الأمريكي الأسود الذي قتل على يد عناصر من الشرطة الأمريكية، جورج فلويد، ونجم كرة السلة، كوبي براينت، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وفريق "بي تي إس" الغنائي من كوريا الجنوبية، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ومغني الراب الأمريكي، كانيى ويست، ورجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، وكمالا هاريس نائبة جو بايدن.

وذكر موقع "تويتر" من بين إحصائياته السنوية أن أكثر من 700 مليون تغريدة في عام 2020 كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء العالم، وكان دونالد ترامب وجو بايدن وباراك أوباما وناريندرا مودي وكمالا هاريس من بين الشخصيات السياسية العالمية الأكثر تداولا على موقع التغريدات الشهير.

وحاز هاشتاغ "Black Lives Matter" - اسم حركة دشنت بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد - على المركز الثاني في قائمة أكثر الهاشتاغات رواجا حول العالم، من بعد صاحب المركز الأول "COVID19" المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد.