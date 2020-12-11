حلمي وصلاح و"هاكونا ماطاطا" يستحوذون على اهتمام الشرق الأوسط بتويتر في 2020

أزاح موقع "تويتر" الستار الأسبوع الجاري عن التغريدات التي شهدت أكبر تفاعل عبر منصته في 2020، وكذلك أبرز اللحظات والهاشتاغات والأشخاص الذين تصدروا المحادثات في كل من السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وكان الفنان المصري، أحمد حلمي، من الأسماء التي حصدت الإعجاب في مصر خلال 2020، بسبب تغريدته في شهر مايو/ أيار، التي يسخر فيها من حرمانه من المصيف بسبب فيروس "كورونا" المستجد، الذي كان سببا في التزام الناس بالتباعد الاجتماعي.

وشارك حلمي في تغريدته صورة له وهو جالس أمام حمام سباحة فارغ، وغرد معها: "وأنا قاعد مستني المصيف".

أحد أكثر التغريدات حصداً للإعجابات في مصر كانت للفنان أحمد حلمي @ahelmy https://t.co/n1mpwhseQA — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 8, 2020

كما جاءت تغريدة من حساب "تاز محمد" وهو يؤدي مقطع فيديو لنفسه وهو يغني أغنية "هاكونا ماتاتا" من فيلم "الأسد الملك" من إنتاج شركة "ديزني"، على إعجاب المصريين، بحسب تويتر.

جائت التغريدة التالية من حساب @TazzMuhammed ضمن أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في مصر. #حدث_في_2020 https://t.co/Xqy3CdPvgq — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 8, 2020

وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، فإن أبرز حسابات الفنانين التي نالت متابعة في 2020، هي لمحمد هنيدي وأحمد حلمي وياسمين صبري ويوسف الشريف وأمير كرارة، وأبرز حسابات المطربين لعمرو دياب ومحمد رمضان ومحمد حماقي.

أما في المملكة العربية السعودية، فأعلن "تويتر" أن أحد أكثر التغريدات حصدا للإعجاب داخل المملكة في 2020 كانت من حساب شارك مقطع فيديو مؤثر لسيدة معروفة بعطائها، ويبين الفيديو رد فعلها عند تلقيها هدية.

أحد أكثر التغريدات حصداً للإعجاب في السعودية لهذا العام كانت من حساب @ammj_96 الذي نشر مقطع فيديو مؤثر لسيدة معروفة بعطائها، ويبين الفيديو رد فعلها عند تلقيها هدية. #حدث_في_2020 https://t.co/PMbyTkS2OV — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 8, 2020

ولفت "تويتر" إلى أن التغريدة التالية كانت أكثر تغريدة تم اقتباسها في المملكة كانت من حساب خلال مسابقة للتصوير الفوتوغرافي.

أكثر تغريدة تم اقتباسها في المملكة كانت من حساب @mrz_4l خلال مسابقة للتصوير الفوتوغرافي. #حدث_في_2020 https://t.co/gUaYPMAfvj — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 8, 2020

وسيطر فيروس "كورونا" المستجد على كل الهاشتاغات الأسرع نموا داخل الإمارات العربية المتحدة.

كما كشف "تويتر" عن أكثر تغريدات اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، التي حازت على الإعجاب في 2020.

لاعبو كرة القدم الأكثر ذكراً في مصر #حدث_في_2020 pic.twitter.com/SMmjKwjyQf — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 8, 2020

​وللعام الرابع على التوالي، احتل صلاح المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين ذكرا على "تويتر"، يليه اللاعبون المصريون أحمد فتحي شيكابالا ومؤمن زكريا بالترتيب.