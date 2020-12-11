ناصر القصبي يحدث تفاعلا كبيرا بفطوره "غير العادي"

أحدث الفنان السعودي، ناصر القصبي، اليوم الجمعة، تفاعلا كبيرا بين متابعيه ومعجبيه، بسبب طريقة تناوله لطعامه.

شارك القصبي متابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر" صورة من تناوله وجبة فطور غير عادية في أحد المطاعم، بسبب تقديمها له بواسطة مجرفة.

وسخر ناصر القصبي من فطوره قائلا: "أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفه قلت له ( وأنا أتميلح).. واو هاو نايس".

أفطرت اليوم في مطعم

قدم لي الطبق في مجرفه

قلت له ( وأنا أتميلح) .. واو هاو نايس

تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفه !!! pic.twitter.com/DyJnSheOwb — ناصر القصبي (@algassabinasser) December 11, 2020

وتابع متسائلا: "تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفة".

وتفاعل العديد من متابعي ناصر القصبي مع فطوره، إذ شاركوا صورا من مجارف عديدة، فيما رد أحدهم على الفنان السعودي أنه تم تقديم الطعام له بمجرفة في مدينة فلورنس الإيطالية.

شكل الطبق الثاني بيجي على هذي 👇🏼😂😂😂 pic.twitter.com/lGyqt4YCI5 — QueenJeje🇸🇦🇦🇪 (@QueenJeje) December 11, 2020

اول مره شفت هالحركه بمدينة فلورنس في ايطاليا بمطعم اسمه Foody Farm Florence pic.twitter.com/GYer2qXlBH — سعود البدر (@SaudAlbadr1978) December 11, 2020

هذي صحون للبيع في البرازيل pic.twitter.com/roreUEfhUs — فلـ.ـك ✪ (@falk_ksa) December 11, 2020

فكره جميله، علشان اذا خلصت تنظف مكانك وراك 😄

بس وين تكملة الطقم؟ pic.twitter.com/PqqIw2Vc8l — Dr. Mohammed Aldeeri د. محمد الديري (@M_Aldeeri) December 11, 2020

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت مؤخرا أن​ ناصر القصبي، يستعد للعودة مجددا بعمل كوميدي في شهر رمضان المقبل 2021 عبر شاشة "إم بي سي"، ويشاركه في المسلسل راشد الشمراني وإلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب.

وقالت إن "عودة القصبي إلى الكوميديا في رمضان عبر شاشة "إم بي سي" تأتي بناء على طلب من مالك القناة الشيخ وليد الإبراهيمي الذي يصر على عودته بعمل كوميدي يعرض في الفترة الذهبية وهي بعد الإفطار على المحطة، وهو الوحيد القادر على حصد نسبة مشاهدة عالية".

وأوضحت أنه "بناء على ذلك، فإن الجزء الثالث من "مسلسل العاصوف"، والذي يتم العمل على إنهاء تصويره لن يعرض في رمضان 2021، وسيتم عرضه خارج رمضان على تطبيق "شاهد".

واشتهر ناصر القصبي، بالمسلسل السعودي الكوميدي "طاش ما طاش" رفقة عبد الله السدحان، حيث قدما معا 18 جزءا طيلة عقدين من الزمن، واستمر مشواره الفني في تقديم الأعمال الكوميدية التي تناقش قضايا اجتماعية مهمة في رمضان من كل عام، من خلال مسلسلات متعددة أبرزها "سيلفي" و"العاصوف".