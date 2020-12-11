ناصر القصبي يحدث تفاعلا كبيرا بفطوره "غير العادي"

شارك القصبي متابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر" صورة من تناوله وجبة فطور غير عادية في أحد المطاعم، بسبب تقديمها له بواسطة مجرفة.
وسخر ناصر القصبي من فطوره قائلا: "أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفه قلت له ( وأنا أتميلح).. واو هاو نايس".
أفطرت اليوم في مطعم— ناصر القصبي (@algassabinasser) December 11, 2020
قدم لي الطبق في مجرفه
قلت له ( وأنا أتميلح) .. واو هاو نايس
تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفه !!! pic.twitter.com/DyJnSheOwb
وتابع متسائلا: "تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفة".
وتفاعل العديد من متابعي ناصر القصبي مع فطوره، إذ شاركوا صورا من مجارف عديدة، فيما رد أحدهم على الفنان السعودي أنه تم تقديم الطعام له بمجرفة في مدينة فلورنس الإيطالية.
شكل الطبق الثاني بيجي على هذي 👇🏼😂😂😂 pic.twitter.com/lGyqt4YCI5— QueenJeje🇸🇦🇦🇪 (@QueenJeje) December 11, 2020
اول مره شفت هالحركه بمدينة فلورنس في ايطاليا بمطعم اسمه Foody Farm Florence pic.twitter.com/GYer2qXlBH— سعود البدر (@SaudAlbadr1978) December 11, 2020
هذي صحون للبيع في البرازيل pic.twitter.com/roreUEfhUs— فلـ.ـك ✪ (@falk_ksa) December 11, 2020
فكره جميله، علشان اذا خلصت تنظف مكانك وراك 😄— Dr. Mohammed Aldeeri د. محمد الديري (@M_Aldeeri) December 11, 2020
بس وين تكملة الطقم؟ pic.twitter.com/PqqIw2Vc8l
وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت مؤخرا أن ناصر القصبي، يستعد للعودة مجددا بعمل كوميدي في شهر رمضان المقبل 2021 عبر شاشة "إم بي سي"، ويشاركه في المسلسل راشد الشمراني وإلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب.
وأوضحت أنه "بناء على ذلك، فإن الجزء الثالث من "مسلسل العاصوف"، والذي يتم العمل على إنهاء تصويره لن يعرض في رمضان 2021، وسيتم عرضه خارج رمضان على تطبيق "شاهد".
واشتهر ناصر القصبي، بالمسلسل السعودي الكوميدي "طاش ما طاش" رفقة عبد الله السدحان، حيث قدما معا 18 جزءا طيلة عقدين من الزمن، واستمر مشواره الفني في تقديم الأعمال الكوميدية التي تناقش قضايا اجتماعية مهمة في رمضان من كل عام، من خلال مسلسلات متعددة أبرزها "سيلفي" و"العاصوف".
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