حصان يعض مخمورا في أنفه في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو

في حادث غريب، عض حصان جزءًا من أنف رجل مخمور في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

قال الشاب البالغ من العمر 25 عامًا في سان بطرسبورغ، الذي فقد طرف أنفه بسبب عضة حصان، إنه "تصرف بحذر ولم يحاول تقبيل الحيوان. أعاد الجراحون، خلال عملية استمرت عدة ساعات، الجزء التالف من الوجه إلى طبيعته".

وأضاف "شربت البارحة، لكنني لم أذهب لتقبيل الحصان أبدًا لأنه خطير. أردت فقط مداعبته".

وفقا له، أبقى على مسافة ذراع وأطعم الحصان بالجزر، الذي أعطاه له الفارس، ولكن في مرحلة ما، انقض عليه الحصان وعض أنفه.

وتابع "ما زلت في حالة صدمة، لقد شوهني الحصان. إنها مجرد قطعة من أنفي. لقد بصقها الحصان وقام الأطباء بخياطتها".