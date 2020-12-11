ابنة فيفي عبده تكشف تفاصيل جديدة عن مرض والدتها

كشفت ابنة الفنانة المصرية، فيفي عبده، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة تتعلق بمرض والدتها.

أوضحت الفنانة عزة مجاهد، أن والدتها، فيفي عبده، تعرضت لأزمة خلال الأيام الماضية، تتعلق بالتهابات في أعصاب القدمين، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتابعت مجاهد أنه بسبب الأزمة الصحية لوالدتها، واجهت صعوبة شديدة في الحركة، مشيرة إلى أنها لا تخرج من المنزل بسبب استمرار خضوعها للعلاج.

وأكدت ابنة فيفي عبده أن والدتها تشهد تحسنا كبيرا في حالتها الصحية بالوقت الحالي.

من ناحية أخرى، ظهرت فيفي عبده أمام جمهورها بعد إعلان إصابتها بالمرض عبر مقطع مصور لها على "إنستغرام".

وتظهر فيفي عبده في الفيديو جالسة وتتحدث إلى صورة قديمة لها، وأكدت لمتابعيها أنه يجب أن تحب نفسها.

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وكانت فيفي عبده، قد كشفت في تسجيل صوتي عن بعض التفاصيل الخاصة بأزمتها المرضية التي تعرضت لها مؤخرا، موضحة أنها عانت من آلام في الظهر.

وطمأنت فيفي عبده، جمهورها، نافية أي أخبار انتشرت عن نقلها إلى المستشفى وأخبار أخرى كاذبة حول المرض الذي تعاني منه، موضحة أنها عانت من آلام في الظهر تسبب في قلة حركتها.

وكانت فيفي عبده قد نشرت منذ عدة أيام فيديو قالت فيه إنها "تتمنى من الله أن يخفف عنها ما هي فيه، وأنها متأكدة أنها ستكون أفضل بفضل الله وحب الناس لها، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لأزمتها الصحية".

يشار إلى أن فيفي عبده شاركت في رمضان من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي"، هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.