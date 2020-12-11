هاريسون فورد مستمر في تجسيد "إنديانا جونز" بتقديم فيلم خامس

أعلنت شركة "ديزني" الأمريكية، عن أن نجم هوليوود، هاريسون فورد، سيواصل تجسيد إحدى شخصياته الشهيرة على شاشة السينما "إنديانا جونز"، من خلال جزء خامس له.

وقالت كاثلين كينيدي رئيسة شركة "لوكاس فيلم" التابعة لـ"ديزني"، أمس الخميس: "نحن في مرحلة ما قبل الإنتاج في الجزء التالي والأخير من أفلام "إنديانا جونز"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتابعت: "بالطبع ، سيعود إنديانا نفسه، هاريسون فورد ، ليختتم رحلة هذه الشخصية الشهيرة".

وأشارت كينيدي إلى أنه سيبدأ تصوير الجزء الخامس من "إنديانا جونز" في أواخر ربيع عام 2021، وسيطرح في دور العرض السينمائي في يوليو/ تموز 2022.

وسيقوم بإخراج الجزء الخامس والجديد، جمس مانغولد، صاحب أفلاما مميزة مثل "لوغان" و"فورد ضد فيراري".

وظهر هاريسون فورد (78 عاما) بشخصية عالم الآثار "إنديانا جونز" لأول مرة في عام 1981، ليحقق من خلال نجاحا كبيرا، ما جعل الشركة المنتجة تستعين به لتقديم 3 أفلام أخرى، كان آخرها في عام 2008 بعنوان "Kingdom of the Crystal Skull".

Harrison Ford to reprise 'Indiana Jones' role for fifth and final movie https://t.co/PdmZ8xI6PA pic.twitter.com/quOuMAqKBE — New York Post (@nypost) December 11, 2020

يشار إلى أن الممثل الأسكتلندي الراحل، شون كونري، شارك هاريسون فورد بطولة الجزء الثالث من السلسلة في عام 1989، والذي يحمل اسم "Indiana Jones and the Last Crusade"، وجسد كونري في أحداثه دور والده.