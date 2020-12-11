سمية الخشاب تعلق على اختفاء ممثلة مصرية 10 أشهر بعد إصابتها بكورونا

علقت الممثلة المصرية، سمية الخشاب، اليوم الجمعة، على اختفاء ممثلة مصرية 10 أشهر، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت الخشاب في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أنها لا تعلم شيئا عن الممثلة، رولا محمود، ولم يحدث تواصل بينهما.

ودعت سمية الخشاب الله تعالى أن تكون رولا محمود بخير، ولا تتعرض لأي مكروه.

وكان آخر الأعمال الفنية لرولا محمود قبل مغادرتها بريطانيا، الجزء الأول من مسلسل "كيد النسا" في عام 2011، وهو من بطولة سمية الخشاب.

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت في شهر يونيو/ حزيران عن اختفاء الممثلة رولا محمود، التي تعد أول فنانة مصرية أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أنه لا توجد وسيلة اتصال بين نقابة الممثلين المصريين والممثلة رولا محمود نظرا لسفرها وغيابها عن مصر منذ 8 سنوات، واستقرارها في بريطانيا.

وكان آخر ظهور لرولا محمود عبر مواقع "السوشيال ميديا" في 24 مارس/ آذار، وقتما أعلنت، من لندن، عن إصابتها بفيروس "كورونا".

وغردت وقتها على موقع "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضافت قائلة: "للأسف النظام الصحي هنا حالًا (في بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وشاركت رولا محمود، الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير"، حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم "هي فوضى" مع منة شلبي وخالد صالح.